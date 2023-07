Guendalina Tavassi | avvistamento sospetto nelle acque di Ponza | «Chi ca**o lo fa più il bagno»

Una famosa ex concorrente del Grande Fratello Vip,, ha rivolto una critica pesante a Pier Silvio Berlusconi riguardo al ridimensionamento del reality show. Le parole del figlio ...Sicuramente nel cast non ci saranno invece influencer , comee tanti altri. Anticipazioni prossima edizione del reality show: le voci di corridoio sui concorrenti vip Il cast della ...Oltre a Barbara D'Urso , che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio, uno dei personaggi della ...

Guendalina Tavassi su Pier Silvio Berlusconi: Niente più GF, ha fatto ... Fanpage.it

Con un comunicato Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha annunciato l'unica opinionista e le novità di questa ottava edizione del GF Vip.Guendalina Tavassi in bikini microscopico sul letto: l'ex GF fa impazzire tutti con un'incredibile panoramica, lato A devastante - FOTO ...