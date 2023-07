SILVA -ha iniziato ricordando l'importanza di David Silva per il mondo del pallone, non solo per quanto fatto al City: "Il ritiro di Silva è sicuramente una pessima notizia. Ha avuto un ...Manolo Gabbiadinila Sampdoria e si trasferisce a Dubai. L'attaccante bergamasco ha raggiunto un accordo con l'... L'ex ala diha firmato un contratto triennale con opzione per una ...Commenta per primo Callum Doyletemporaneamente il Manchester City e si trasferisce in prestito al Leicester. Il difensore 19enne, che tanto bene ha fatto parlare di sé nelle giovanili dei Citizens , vestirà la maglia delle ...

Guardiola saluta Mahrez: “Un rapporto speciale con lui perché…” ItaSportPress

Dopo cinque vincenti stagioni, Mahrez lascia il Manchester City e vola in Arabia Saudita. I dettagli dell'operazione ormai ufficiale.