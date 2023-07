Guardiola | «L’Arabia Saudita ha cambiato il mercato | i club europei devono esserne consapevoli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 luglio 2023)ha parlato della rivoluzionenel calcio. «hail. Qualche mese fa, quando Cristiano Ronaldo è stato l’unico ad andarsene, nessuno pensava che così tanti top player avrebbero giocato nel campionato. In futuro ce ne saranno di più ed è per questo che iesseredi ciò che sta accadendo. «non è una minaccia, è una realtà. Vogliono creare una lega forte e finora sono la lega che può farlo. La Premier League ha speso più delle altre perché l’organizzazione è migliore e i diritti tv sono i più alti». «I giocatori vogliono fare questa esperienza e giocare in quel campionato. ...