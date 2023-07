(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di Pep, allenatore del Manchester City, sul futuro del calciomercato. Tutti i dettagli in merito Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «L’Saudita ha cambiato il mercato. Qualche mese fa, quando Cristiano Ronaldo era l’unica stella della Saudi League, nessuno pensava che così tanti top player potessero trasferirsi lì. Ma sono convinto che in futuro ce ne sarannodi più, i club devono essere consapevoli di quello che sta accadendo. L’abbiamo visto con Mahrez: ha ricevuto un’offerta incredibile e non abbiamo potuto dirgli di no».

Guardiola avverte: «Sempre più campioni andranno in Arabia» Calcio News 24

