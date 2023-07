"Iltaglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie, le informa ... Così in una nota il sindaco di Roma Roberto. "Basti pensare al caso delle persone non ...Roma, 29 lug. " "Iltaglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie, le informa ... Così in una nota Roberto, sindaco di Roma eletto con il Partito ...Per le licenze taxi, c'è da aspettare un decreto delche permetta margini di manovra ... Il ruvido e pugnace ex capo di gabinetto del sindaco" dimessosi un anno fa in seguito alla ...

Gualtieri, 'il governo taglia Rdc e scarica sui Comuni' Euronews Italiano

"Il Governo taglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie, le informa con un semplice sms e poi scarica le conseguenze sui comuni. Solo a Roma c'è il rischio che più di ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il governo taglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie, le informa con un semplice sms e poi scarica le conseguenze sui comuni. Solo a Ro ...