Grande Fratello | per la nuova edizione cambierà lo studio | ecco dove sarà

(Di sabato 29 luglio 2023), per lasi cambia lolalocation. L’indiscrezione, l’ottavaprenderà il via l’11 settembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione tornerà Alfonso Signorini e intanto proprio nelle ultime ore attraverso un comunicato ufficiale di Mediaset è stata confermata la presenza della giornalista Cesara Buonamici in qualità di unica opinionista. Leggi anche –> Temptation Island, indiscrezioni su una coppia. Cosa è emerso dal web?i primi dettagli… Stando a quanto riporta Novella 2000, TV Blog pare proprio che abbia fornito un dettaglio riguardo il nuovodel ...

Non solo tg, per Cesara Buonamici è momento di novità. Il mezzo busto del tiggì di Canale 5 è ufficialmente l'opinionista del Grande Fratello Vip 8. Dall'11 settembre, la storica giornalista affiancherà Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality. Buonamici prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ieri è stato diramato il primo comunicato ufficiale Mediaset sulla nuova edizione del Grande Fratello che tornerà in onda a settembre. Cesara Buonamici opinionista: "Mi fa molto piacere, sono felice" L'azienda di Cologno, ha confermato le recenti indiscrezioni sulla ...

"Non avrei potuto farlo" le parole della giornalista e conduttrice Cesare Buonamici che a settembre debutterà come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello.La prossima edizione del Grande Fratello prevede grandi rinnovamenti. Il reality cambia studio: dove sarà la nuova location ...