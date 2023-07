Grande Fratello” | Cesara Buonamici opinionista unica | l’annuncio ufficiale di Mediaset

(Di sabato 29 luglio 2023) E’sarà presente comenella nuova edizione del “”.ha ufficializzato la sua scelta, in linea con le nuove regole imposte dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, attraverso un comto stampa. “Saràla nuovadi ‘’ in partenza a settembre – recita la nota – In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienzae disimpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e ...

