Sabato sera di scena Thomas Frank HopperDomenica 30 luglio arriva, al piazzale del Cassero, il grande Michele Placido con "L'ombra di Caravaggio"... in grado di incutere timore in in unnumero di attaccanti, che sapevano di trovarsi di fronte ...- all'epoca la Lazio era un top club - vinse con i biancocelesti la Coppa Italia battendo in...

Gran finale per la IX edizione del Castiglioni Film Festival LA NAZIONE

L’Educamp Coni dei Condor ripartirà con le ultime due settimane a partire da lunedì 28 agosto ...Arezzo, 29 luglio 2023 – La IX edizione del Castiglioni Film Festival si avvicina al gran finale: un appuntamento davvero da non perdere con uno dei più grandi protagonisti della storia del cinema ...