Grace Kelly | in vendita la magnifica villa di campagna

(Di sabato 29 luglio 2023) Una riserva naturale meravigliosa, doveamava ritrovare se stessa. La sua grandediè stata messa ine, quelle stesse sensazioni che ha vissuto lei per moltissimo tempo, possono ora diventare alla portata di molti. Come? Basta fare un’offerta alla Sotheby’s International Realty. La cifra è comunque elevatissima: parliamo di una proprietà di grande pregio, dotata di un oliveto e di una piscina a sfioro nella quale trascorrere le migliori ore in relax. Les Moulins durs, lada sogno della PrincipessaLa prima volta dia Les Moulins durs risale al 1980. Questa la data della sua prima visita, proprio all’ex frantoio che sorgeva nel ...

Quando Charlène non era ancora fidanzata con il principe Alberto , ricevette l'invito per il ballo a cui ha dato lustro, moglie di Ranieri di Monaco , dal 1958 al 1982, anno della sua ...Figlia del Principe Alberto, Grimaldi è la nipote di, la star del cinema che divenne principessa quando sposò il Principe Ranieri di Monaco nel 1956. Poiché Alberto non era sposato con la ...e Lady Diana sono state due donne e due Principesse indimenticabili. Con molti aspetti in comune. Entrambe bellissime, entrambe biondissime, hanno coronato il loro sogno di sposare un ...

La villa in Costa Azzurra amata da Grace Kelly è in vendita: ha una ... Stile e Trend Fanpage

Sono passate due settimane da quando la SAG-AFTRA si è unita agli sceneggiatori di Hollywood in sciopero, mandando in manifestazione alcune delle più grandi star come Jason Sudeikis, Susan Sarandon e ...Grace Kelly, in vendita la mega villa in cui trascorreva le vacanze in Costa Azzurra: ecco quanto costa questa magnifica dimora.