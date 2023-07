Gp del Belgio | la Sprint va a Verstappen Le Ferrari seconda e terza

(Di sabato 29 luglio 2023) Spa – Maxsi aggiudica larace che precede il Gp del2023 in programma domani a Spa, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 prima della pausa estiva. In una giornata condizionata dalla pioggia, con la gararinviata e poi ridotta a 11 giri sulla pista inizialmente bagnata e con la presenza della safety car, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto la McLaren dell’australiano Oscar Piatri e la Alpine del francese Pierre Gasly. Subito dietro le duedello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in quarta e quinta posizione, seguite dalla McLaren di Lando Norris e dalle Mercedes di Lewis Hamilton, condizionato da una penalizzazione di 5”, e George Russell. Domani alle 15 il Gp delin pole position ...

Rivivi le emozioni della Sprint Race di oggi al circuito di Spa - Francorchamps, parteGran Premio. Vittoria per Max Verstappen, seguito da Oscar Piastri, Pierre Gasly ele due ...Frederic Vasseur , team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race2023 di F1, chiusa da Sainz e Leclerc rispettivamente al 4° e 5° posto: ' Purtroppo abbiamo perso delle posizioni per il traffico ai box e non siamo riusciti a recuperare in pista. Tuttavia ...Queste le dichiarazionipilota Ferrari Carlos Sainz al termine della Sprint RaceGp, chiusa al quarto posto. In merito alla sicurezza in pit lane, il ferrarista ha aggiunto: '...

F1, GP Belgio 2023: Verstappen vince la Sprint Race a Spa, Sainz 4° e Leclerc 5° Sky Sport

Ferrai giù dal podio nella Sprint Race del GP del Belgio. I ferraristi, che scattavano dalla seconda fila, hanno terminato la mini-gara al quarto e quinto posto , anche grazie ai 5” di penalità dati a ...Max Verstappen,.da cannibale, ha conquistato la vittoria nella sprint race del Gran Premio del Belgio. Il campione del mondo, sulla pista bagnata di Spa, dopo una partenza dietro safety car e la ...