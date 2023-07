GP Belgio | Sprint Shootout | Verstappen beffa Piastri | Ferrari in seconda fila

Condizioni miste a Spa, dove un inizio ritardato e il continuo miglioramento della pista ci hanno regalato una sessione combattuta nellashootout del GP del. Tuttavia, non è cambiato il nome del più veloce, Max Verstappen , che ha battuto di un niente Piastri. Terzo tempo per Sainz, quarto per Leclerc. Max di un niente ...Stavolta il vantaggio sul secondo, Piastri, è di soli 11 millesimi, ma tanto è bastato a Max Verstappen per assicurarsi il miglior tempo nellashootout del GP. Curva 9 molto insidiosa ...Al fianco dell'olandese partirà Piastri, terzo Sainz e quarto Leclerc SPA - FRANCORCHAMPS () - Max Verstappen scatterà in prima posizione nella garadel Gp del. Il pilota della Red Bull ha centrato la pole position con il tempo di 1'49"056. Secondo tempo per la Mclaren di Oscar Piastri (+0"011) mentre dalla seconda fila scatteranno ...

F1 GP Belgio, Verstappen in pole a Spa nella gara sprint dopo le qualifiche: orari TV8 e Sky e dove vederla Sport Fanpage

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Max Verstappen ha conquistato la pole position nella gara Sprint della Formula 1 in Belgio. Nello shootout ritardato ...Max Verstappen si conferma in forma super in Belgio e conquista anche la pole della Sprint Race di Spa. In una qualifica Shootout ritardata a causa della pioggia, con annesso ritardo della mini-gara, ...