GP Belgio | Sprint Race | Verstappen vince una mini gara pazza

18.55Race, è sempre Verstappen Verstappen vince laRace a Spa davanti a Piastri e a Gasly. Sainz 4° e Leclerc 5° per una penalità a Hamilton. Partenza lanciata dopo 4 giri dietro la ...Max Verstappen ha vinto larace del Gp deldi Formula 1 . Il pilota olandese ha trionfato al termine di una gara pazza a causa del maltempo, iniziata in regime di safety car e con tutti i piloti immediatamente ai ...Max Verstappen si prende anche laRace di Spa, condizionata ancora una volta dal maltempo. Il pilota olandese ha trionfato al termine di una gara pazza a causa del maltempo, iniziata in regime di safety car e con tutti i piloti ...

Rivivi l'emozionante Sprint Race sul bagnato a Spa La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto la sprint race del GP del Belgio di Formula 1. Sul podio anche la McLaren di Oscar Piastri e l'Alpine di Pierre Gasly. Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Ca ...Roma, 29 lug. (askanews) - Max Verstappen si prende anche la Sprint Race di Spa, condizionata ancora una volta dal maltempo. Il pilota olandese ...