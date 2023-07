GP Belgio | Qualifiche Shootout F1 | domina ancora Verstappen

(Di sabato 29 luglio 2023) Solo le penalità potrebbero mettere i bastoni tra le ruote di una vettura che sembra letteralmente volare su ogni tipo d’asfalto e in ogni condizione atmosferica. Il GPha mandato in scena ledi F1 eleggendo,una volta, Maxcome vincitore della contesa. Secondo un grande Oscar Piastri su una McLaren rinata dopo gli aggiornamenti, mentre Carlos Sainz su Ferrari si è dovuto accontentare del terzo posto precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc. GPF1: ecco tutti i tempi della provata,, da Red Bull (Getty Images)1 M.Red Bull 1’58?135 1’55?200 1’49?056 2 O. Piastri McLaren 2’00?056 ...

F1 GP Belgio, Verstappen in pole a Spa nella gara sprint dopo le qualifiche: orari TV8 e Sky e dove vederla Sport Fanpage

