(Di sabato 29 luglio 2023) Clamoroso colpo di scena in vista del Gran Premio di F1 in scena questo weekend in: 5 posizioni diper un Big. La F1 non si ferma e, dopo aver fatto tappa lo scorso weekend all’Hungaroring di Budapest, approda questo fine settimana a Spa-Francorchamps, in. Si correrà il tredicesimo appuntamento stagionale, con Max Verstappen a caccia dell’ottava vittoria consecutiva e, dietro di lui, diversi piloti pronti a fermarlo. Negli ultimi appuntamenti di Ungheria e Gran Bretagna, la Mclaren di Lando Norris e Oscar Piastri si è dimostrata molto competitiva, raggiungendo il podio in entrambe le occasioni. Anche Lewis Hamilton, a bordo della sua Mercedes, è stato autore di buone prestazioni, sottraendo addirittura la pole position a Max Verstappen lo scorso weekend. Sergio Perez, da canto suo, è ...

2 Svoltasulla candidatura dell'Italia all'Europeo 2032. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello ... È successo ine Paesi Bassi nel 2000, Austria e Svizzera nel 2008 e Polonia e Ucraina ...... che ha definito il tutto come semplice presa d'informazioni, minimizzando laportata ... in cui la miglior generazione di sempre delha concluso il proprio ciclo con una deludentissima ...... Puigdemont ha sempre evitato l'arresto rimanendo sempre all'estero, principalmente in. Ora ... infatti, e la destra di Vox indietro, lo scenario di unaconferma dei socialisti di ...

GP Belgio, clamorosa decisione a pochi giorni dalla gara: penalità per un Top assoluto Rompipallone

C’è una Ferrari in pole position nel Gp del Belgio. Anche se non è arrivata prima nelle qualifiche. È il risultato incredibile maturato sul circuito di Spa al termine di una sessione di qualifiche com ...Federico Benedusi | Il Gran Premio del Belgio è solitamente la prima vera occasione in cui le squadre di F1 iniziano a scontare le penalità per l'utilizzo di ...