GP Belgio | a Verstappen va la Sprint Race | Piastri secondo

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 29 luglio 2023) È Maxa vincere ladel GP delseguito dae Gasly. Dopo che le gocce di pioggia venivano giù sporadicamente quando le vetture si erano inizialmente schierate in griglia con 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza previsto – già ritardato di 35 minuti poiché a loro volta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GP2022 F1: anteprima ed orari SKY e TV8domina in Bahrain ed è doppietta Red Bull, Alonso sul podio Charles Leclerc su Ferrari conquista la pole in Azerbaijandomina il GP di Spagna, Mercedes a podio GP Canada:in pole, Hulkenberg in prima ...