Governo | Rinaldi Lega-Ied | ' abbandoni agenda Draghi | sia di centrodestra'

... proprio per dare seguito a tutte le speranze che la nascita di questoavevano suscitato in ... Diego Fusaro (Filosofo), Antonio(Parlamentare europeo del Gruppo Identità e Democrazia) e ...... della vicepresidente della Provincia Elena Carletti e di Roberto, coordinatore Uil Modena ... Questi lavori, nostri concittadini, trovarono invece la morte per mano di unmonarchico, ...... vicepresidente della Provincia Elena Carletti e di Roberto, coordinatore Uil Modena e ... Questi lavori, nostri concittadini, trovarono invece la morte per mano di unmonarchico, ...

Ultimo'ora: Governo: Rinaldi (Lega-Ied), 'abbandoni agenda Draghi ... La Svolta

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Dato che non mi devo ricandidare, rivolgo un appello agli elettori, anzi al governo: fate un governo di centrodestra, abbandonate l’agenda Draghi”. Lo dice Antonio Maria ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il Mes è un meccanismo per garantire il lavoro a 400 persone a Lussemburgo, che tengono famiglie, ma non serve a nulla”. Lo dice Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare de ...