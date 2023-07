Governo | Mirabelli Pd | ' Meloni vuole comandare opposizione? Si occupi del Paese'

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Anche oggianziché parlare dei problemi concreti delle famiglie come casa e sanità o delle difficoltà delle vittime del maltempo o di chi ha perso il reddito di cittadinanza, si occupa di dirci cosache faccia l'. Meglio pensi alreale non a fare propaganda". Lo scrive su Twitter Franco, senatore del Partito democratico e vicepresidente del gruppo nell'aula di Palazzo Madama.

È la conferma che le questioni sociali e i bisogni concreti delle famiglie più fragili per questonon sono una priorità'. Lo scrive su Facebook il senatore Franco, vicepresidente ...Il ddlprevede il riuso di aree già urbanizzate e produttive, la salvaguardia dei centri ... trattandosi di un testo dell'opposizione, non potrà contare sul sostegno del. C'è poi da ...Interrogazione al Ministro della Giustizia da parte di Franco(Pd) 'Giovedì 13 luglio sette agenti di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa ... per chiedere al'quali ...

Governo: Mirabelli (Pd), 'Meloni vuole comandare opposizione Si ... Gazzetta di Reggio

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Anche oggi Meloni anziché parlare dei problemi concreti delle famiglie come casa e sanità o delle difficoltà delle vittime del maltempo o di chi ha perso il reddito di cit ...Alla guida sotto l'effetto dell'alcol: bloccati dai carabinieri a Mirabella Eclano sono stati denunciati. Sono cinque inoltre le patenti ritirate ...