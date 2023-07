Governo | Meloni | dimostrato di essere affidabili e credibili

Tanta propaganda per nulla Ormai nessuno ricorda la guerra del Pos, che ilaprì a dicembre ... Poco dopo l'impavido braccio destro di Giorgiae l'esecutivo tornarono con le pive nel sacco ...Ma nella realtà quello che è emerso è unserio, affidabile, credibile, che pone con ... Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia, in un'intervista a SkyTg24. 29 luglio 2023E oggi in un'intervista a Repubblica spiega che il pianto del responsabile dell'ambiente delle è parso autentico: "In quel momento anche lui ha provato paura, forse perché per la ...

Allo scoccare del secondo anno di vita, dopo fiumi di parole, previsioni e indiscrezioni, ecco in 154 pagine la fotografia dello stato attuale del Piano nazionale di resistenza e resilienza italiano, ...Washington, 29 lug. (Adnkronos) - "La politica e il governo dello Stato sono due materie molto diverse. Questo è un altro caso in cui la politica estera a volte si legge in modo un po' superficiale: q ...