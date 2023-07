(Di sabato 29 luglio 2023) Il ricevimento con Jack Markell, che occuperà la sede di via Veneto, e due ore con il grande vecchio della diplomazia Usa tornato dalla Cina. «Interesse per l’Italia, ci amano fuori molto più di quanto facciamo noi»

Meloni dagli Usa: 'Abbiamo dimostrato di essere affidabili'.con Kissinger e Georgieva 'Io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro delle tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta

Gli incontri di Meloni a Washington: Kissinger, il nuovo ambasciatore a Roma e un’intervista con Fox News Corriere della Sera

Gli Stati Uniti d’America e la Città del Vaticano. Nella corsa verso Expo 2030 la candidatura di Roma, sostenuta dal governo di Giorgia ...Per la premier cena col centenario ex segretario di Stato e incontro con Georgieva (FMI). Belt and Road: l'annuncio direttamente in Cina per salvare ...