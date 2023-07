Gli esercizi di Kegel per migliorare sessualità e continenza | 3 cose da sapere

Leggi su moltouomo

(Di sabato 29 luglio 2023) Glidimirano a rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico, per risolvere o prevenire una vasta serie di problematiche legata a tali muscoli. Sono scarsamente conosciuti dalla popolazione in generale, ed ancora meno noti alla popolazione maschile che invece può trarne grandi benefici. Cosa sono glidiArnold, ginecologo americano, negli anni ’50 ideò questiper rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico. Lo scopo èo risolvere problematiche di inurinaria o di scarsa soddisfazione sessuale legate a deficit muscolare. La muscolatura del pavimento pelvico ed il suo allenamento sono poco conosciuti, in parte perché non visibili (a differenza di altri muscoli tipo bicipite o ...