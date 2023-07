Giovane uccisa a coltellate dall' ex fidanzato a Cologno Monzese

(Di sabato 29 luglio 2023) Una ragazza di 20 anni, studentessa di sociologia all'Università della Bicocca di Milano, è stata'exnella notte tra il 28 e il 29 luglio. Sofia Castelli, questo il nome della vittima, è stata raggiunta da numerosealla gola all'interno del suo appartamento dove era termine di una serata trascorsa insieme all'ex presso la discoteca The Beach di Milano. L'uomo, un ventitreenne di nome Zakaria Atqaoui, italiano di origini marocchine, si è presentato all’alba confessando il delitto presso il Comando della Polizia Locale di. E' in stato di fermo.

