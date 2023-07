Giorgia Meloni dagli Usa | «I fatti dimostrano che il nostro è un governo affidabile»

(Di sabato 29 luglio 2023) «Iche ilè un». La premierparla con Sky tg24 a Washington ed esulta dopo la visita alla Casa Bianca. Dopo l’incontro con Kissinger la presidente del Consiglio ha quindi parlato con i giornalisti dei colloqui con Joe Biden. Uno dei temi affrontati con il presidente degli Stati Uniti è stato proprio l’Africa: «L’Italia è il principale dirimpettaio di questo continente. Per questo abbiamo una maggiore capacità di dialogare con loro». Nella seconda giornata della visita ufficiale negli Stati Unitiha incontrato anche il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva: «Abbiamo parlato di G7 e naturalmente anche di Tunisia». La propaganda falsa La premier è andata ...

Video. Gaffe della sovranista Giorgia Meloni che non conosce il significato dei tre colori della bandiera italiana Il Riformista

La Meloni ed i suoi, quindi tutto il popolo italiano, ha ribaldato questa situazione incerta della politica estera italiana sia in Europa che nel resto del Mondo.Meloni tra Usa e Cina: "Politica estera è parlare con tutti". Le parole del premier nel corso di un'intervista a Sky Tg 24.