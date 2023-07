Giffoni Film Festival | ‘Il più bel secolo della mia vita’ con Castellitto vince nella sezione Generator+18

Noi siamo leggenda: Al Giffoni Film Festival svelato il trailer del nuovo teen drama soprannaturale ComingSoon.it

Dopo la partecipazione al Giffoni Film Festival, è uscito in sala, il 24 - 25 - 26 luglio per l'iniziativa " Cinema Revolution 2023", “Amore Postatomico” regia di Vincenzo Caiazzo con Virginia ...I giurati degli Elements +10 hanno assegnato il premio al corto italiano Loop per la regia di Luigi Russo. E infine, nella sezione Parental Experience, ha trionfato il corto irlandese An Irish Goodbye ...