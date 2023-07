Giffoni Film Festival 53 | Bianca Nappi | Mai avuto un piano B

(Di sabato 29 luglio 2023) Leggi Anche53: Joe Bastianich dalla musica a unsugli immigrati 'Salvo rare eccezioni il teatro resta fondamentale non solo all'inizio ma per tutta la vita - prosegue l'...

Leggi AncheFestival 53: Joe Bastianich dalla musica a unsugli immigrati 'Salvo rare eccezioni il teatro resta fondamentale non solo all'inizio ma per tutta la vita - prosegue l'attrice - Solo ...Nella giovanissima platea delFestival - dove La casa dei fantasmi è stata proiettata in anteprima italiana in vista dell'uscita al cinema del 23 agosto - c'è chi ride, chi salta sulla ...... perché sul set racconto storie scritte da qualcun altro , mentre nelle musica do voce alle mie parole , ai miei testi", spiega l'artista classe '95 sul palco delFestival. "Voglio ...

Molinari tra i ragazzi del Giffoni film festival: “Questa è una favola bellissima” La Repubblica

Il ministro si commuove al Giffoni Film festival per le lacrime di una giovane preoccupata a tal punto da dire che non vuole avere figli. E il titolare dell’Ambiente segue… Leggi ...Al Giffoni Film Festival 53 Bianca Nappi si racconta davanti a una platea di giovanissimi e confessa: "Non ho mai avuto un piano B, volevo fare questo mestiere".