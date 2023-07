Gianni Morandi | Il Figlio Marco Criticato | Assomigli A Mariangela Di Fantozzi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 29 luglio 2023): ildiè stato preso di mira sui social, ed in tanti l’hanno accusato anche di sembrare più vecchio e più brutto di suo padre. Da lui non si è fatta attendere la risposta…del famosissimo cantante, è stato al centro dell’attenzione negli ultimi giorni dopo essere stato travolto da una bufera social. Dopo aver pubblicato un video in cui cantava insieme alla sorella Marianna, infatti, è stato travolto da critiche e commenti anche molto aggressivi da parte del pubblico social. In tanti hanno scritto che sembrava più vecchio di suo padre, ma la risposta non si è fatta attendere.: il ...