Giambruno smonta il giochetto dei criticoni | “Polemiche su di me per distrarre dai successi di Giorgia”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) Esclude che il ministro tedesco Karl Lauterbach “si possa risentire” della battuta con cui lo aveva invitato a starsene nella Foresta nera se non gradiva il clima italiano. Appare invece piuttosto certo del fatto che, mentreMeloni incassa il successo della visita a Washington, “sviare l’attenzione su di me” sembra “un modo per non ammettere che questo governo le sta azzeccando tutte”. All’indomani del gran trambusto sollevato da certa stampa intorno alle sue parole, Andreanon nasconde di essere molto divertito, sebbene perfettamente consapevole dei meccanismi che hanno portato a creare un “caso” intorno alle sue parole.: “Escludo che il ministro tedesco si sia risentito…” “È da stamattina che sorrido. Ho fatto una battuta sul ministro tedesco Karl Lauterbach, ma costruirci un ‘caso ...