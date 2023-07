Giambruno e la maledizione dei coniugi imbarazzanti cioè di tutti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 luglio 2023) Non esistono congiunti non, esistono, ma sono talmente eccezionali da non fare media. Perlopiù,nascostamente esultiamo quando un nostro amico ci dice che la moglie a cena non potrà esserci, o un’amica ce lo dice del marito. Poi siamo persone garbate, e alla nostra amica senza gusto per la scelta del coniuge non lo diciamo fino alla separazione, quanto le barzellette di suo marito facciano ridere solo lui. Le separazioni sono un florilegio di gente che improvvisamente ti dice quanto le faceva schifo la persona che avevi sposato, dopo aver fatto finta di niente per anni o decenni. Il coniuge imbarazzante è peggio della madre o del figlio, perché loro non te li sei scelti: ma cosa mi dice di te il fatto che tu abbia sposato un cretino, una che non si sa vestire, uno che usa lo ...