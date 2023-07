Giaguaro nero | a Napoli il cucciolo Osimhen

(Di sabato 29 luglio 2023) Nello zoo diè nato undiCaso molto strano a, più precisamente allo zoo della città campana, dove è nato undi. Un evento più unico che raro, avvenuto grazie all’ausilio dell’unica coppia di giaguari (Panthera onca) presente nella nostra penisola nazionale. Ilgode di ottima salute, nonostante un clima non favorevole, e soprattutto grazie alla premura di sua mamma che controlla in ogni momento il suo figlioletto. Il suo genitore, di sesso femminile si chiama Ananga che non lo perde di vista un attimo e si occupa di tutte le sue necessità. Specie a rischio estinzione “Questa specie figura come NT, ricorda lo zoo, che nella classificazione IUCN significa ...

Un evento rarissimo per una specie animale la cui "sopravvivenza è messa a dura prova". E così per festeggiare il primo ruggito del bellissimo cucciolo di, i veterinari del bioparco di Fuorigrotta hanno scelto un nome speciale: lo hanno chiamato Victor come Osimhen, il calciatore nigeriano capocannoniere della Serie A, fresco fresco di ...Grande gioia nello zoo di Napoli per la nascita di un cucciolo dimelanico , evento molto raro avvenuto grazie all'unica coppia riproduttiva di(Panthera onca) presente oggi in Italia. Il piccolo è stato chiamato Victor , in onore dell'attaccante nigeriano del Calcio Napoli, Osimhen . A prendersi cura di lui, che gode di ottima ...Proprio come lei, presenta un meraviglioso manto scuro, di colore. 'Ricordiamo che questa ... Le caratteristiche delmelanico Il(panthera onca) è una grossa specie di Felidae, ...

Napoli, è nato Victor (Osimhen): il giaguaro nero di Fuorigrotta. Non ... Il Riformista

Un evento rarissimo per una specie animale la cui “sopravvivenza è messa a dura prova”. E così per festeggiare ...Un evento rarissimo anche per il colore del manto, dovuto a una mutazione genetica di mamma Ananga. Il lieto evento al bioparco di Fuorigrotta ...