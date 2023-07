Genova | si indaga tra bande di spacciatori e rapinatori per la morte del 19enne trovato senza testa e mani in mare

(Di sabato 29 luglio 2023) Proseguono le indagini sulladi Mahmoud Abdalla, il giovaneegiziano, ucciso e mutilato dellee della, il cui cadavere è stato riinal largo di Santa Margherita Ligure. Le indagini sono condotte del Nucleo Investigativo disu coordinamento dal procuratore capo Nicola Piacente e dal sostituto Daniela Pischetola. Gli inquirenti non escludono nessuna pista e si concentrano, in particolare, sul mondo della microcriminalità organizzata, tra il quartiere genovese di Sestri Ponente e le cittadine del Tigullio di Lavagna e Chiavari. In particolare gli agenti si stanno concentrando su alcunedi nordafricani dediti allo spaccio di droga e alle rapine. Il ritrovamento A seguito del ritrovamento del ...

Il giovane aveva poi lavorato come apprendista parrucchiere in via del Campo nel centro storico di, e a Sestri Ponente, senza dare mai segnali che potessero creare preoccupazione.. " Eri e sei tutt'ora un pezzo di cuore per tutti quanti, e sarai sempre nei nostri cuori e ricordato. Manchi a tutti". A cinque giorni dal ritrovamento del corpo mutilato di Mohamoud Sayed ......nella sede sampdoriana di Corte Lambruschini ada parte degli uomini della Guardia di Finanza, per l'acquisizione di documentazione contabile relativa alla gestione - Ferrero. Sisulla ...

Genova, si indaga tra bande di spacciatori e rapinatori per la morte ... Open

Luca Delfino, condannato a 16 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di Antonella Multari, è uscito dalla casa circondariale di La Spezia questa mattina raggiungendo poco dopo le sette la Rems di Vill ...La storia di Luca Delfino, il cosiddetto “killer delle fidanzate”: dopo il carcere, va nella Rems Villa Caterina di Pra, dove dovrà ...