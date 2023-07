Genoa | buono l’esordio stagionale al Ferraris | Monaco battuto 1-0 | Retegui debutta nella ripresa

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilbatte 1-0 ilnell’amichevole di prestigio del. Nel giorno del debuttoa Marassi, la squadra di Alberto Gilardino si affida ad un calcio di rigore al 17? di Gudmundsson per regalarsi una vittoria davanti ai propri tifosi. Nel corso della, ilè cresciuto, affacciandosi con pericolosità dalle parti di Martinez, in particolare con Camara e Volland. Nel finale anche Jagiello però sfiora il gol con un destro da fuori area che costringe Majecki a distendersi in tuffo e a deviare in angolo con la mano di richiamo. Primi applausi per Mateo, entrato in campo nel corso della. Pochi palloni giocabili per l’attaccante azzurro, che però si è dato da fare con una prova di sacrificio. La squadra di ...