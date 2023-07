Genoa ad un passo da un ex mediano della Sampdoria

A fine 2020 Musah compie un altrodecisivo per la sua carriera: Nico Estevez, ex vice ..., ecco Retegui: c'è l'annuncio. Il Cagliari ha il suo attaccante: dalla Roma arriva Shomurodov. ......alla giovane promessa italiana Grande colpo del. La squadra neopromossa ha appena acquistato Mateo Retegui dal Tigre. L'attaccante della nazionale Italiana è pronto per questo grande. Il ...... l'allenatore Thomas Manfredini, una sicurezza in difesa, poi decisivo anche ale al Sassuolo. Poi c'è il pareggio ma, per ben due volte, il Cosmos arriva a undal 2 - 1 che, visto che i ...

Esclusiva: Genoa a un passo da Thorsby. E' lui il colpo a sorpresa ... Telenord.it

Potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio cittadino il prossimo rinforzo del Genoa. Il club rossoblù, nella sua ricerca di puntelli per il proprio centrocampo, avrebbe infatti individuato in u ...Sistemato l'attacco con l'arrivo di Mateo Retegui, il Genoa prova adesso a concentrarsi sugli altri reparti del campo. A cominciare da quello arretrato. Le conferme di Dragusin, Vogliacco e Bani, gran ...