GdS – Lazio | tutte le volte che Luis Alberto fa le bizze

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-26 16:04:18 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Il fantasista dellaha saltato l’allenamento ad Auronzo ed è di nuovo un caso. Questa estate sembrava tutto diverso e invece… Dal nostro inviato Stefano Cieri 26 luglio – auronzo (belluno) Sembrava un’estate finalmente diversa per. Serena, se non addirittura felice. Senza ritardi nell’arrivo ad Auronzo di Cadore (come due anni fa), senza mal di pancia, senza sirene spagnole più o meno concrete. E senza quegli atteggiamenti indolenti che di tanto in tanto facevano capolino (salvo poi rientrare quando il mercato chiudeva e la stagione entrava nel vivo). Sembrava. Perché ieri sera, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare una nuova “albertata”, un post criptico che ha ...