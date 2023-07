Gazzetta – Juventus | senza coppe persi 80 milioni Ci sarà una nuova ricapitalizzazione?

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-29 00:17:19 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: L’esclusione dallecompromette un quadro economico già pesante. Serviranno pesanti risparmi e cessioni per sistemare il bilancio Marco Iaria @marcoiaria1 29 luglio – MILANO Il danno economico era stato già messo in preventivo. Ora che l’iter della giustizia sportiva si è irreversibilmente concluso, i conti si completano nella loro tremenda crudezza. Il problema, per la, non sta certamente nell’esclusione decretata ieri dalla Conference League, che valeva una decina di. È l’asdalla Champions a pesare: l’anno scorso, pur rimediando cinque sconfitte su sei, i bianconeri hanno portato a casa circa 55 ...

Il giocatore, tentato dal corteggiamento della, attende ora di poter chiudere con i ...che è stato stigmatizzato anche da Lautaro Martinez nella sua intervista apparsa sulla 'dello ...Commenta per primo Il matrimonio tra lae Dusan Vlahovic potrebbe non essere finito. Secondo Ladello Sport , data la difficoltà che Giuntoli sta riscontrando nel portare Romelu Lukaku a Torino, i bianconeri potrebbero ...CONTI IN ROSSO - Come scrive Ladello Sport laè reduce dalla doppia ricapitalizzazione da 700 milioni. I massicci investimenti e l'emergenza Covid avevano fatto saltare i conti: - ...

Juve, senza Europa persi 80 milioni. Ci sarà una nuova ricapitalizzazione La Gazzetta dello Sport

Il brasiliano, nuovo capitano della Juve dopo l'investitura "morale" dell'anno scorso, è ripartito nel migliore dei modi. Il suo ruolo, in campo e fuori ...Anche il Mondiale per Club in bilico per la Juventus Spunta un altro scenario per i bianconeri dopo l’esclusione dall’Europa La Juventus a rischio anche per il nuovo Mondiale per Club che inizierà ne ...