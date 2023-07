Gary Neville e Jamie Carragher danno a FourFourTwo le loro previsioni per Liverpool | Manchester United e Manchester City in questa stagione

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) Breaking: Sky Sport i duehanno entrambi suggerito aldi mantenere il titolo di Premier League in vista della nuova. Pep Guardiola ha portato la sua squadra all’ennesimo titolo la scorsa, oltre al triplete dopo aver vinto la FA Cup e il primo trofeo della Champions League, e nessuno dei due pensa che qualcuno sarà in grado di raggiungerli di nuovo quando l’azione tornerà. in corso tra un paio di settimane. “No, non credo”, dice, quando gli viene chiesto QuattroQuattroDue se qualcuno può superarli., ex difensore del, ha aggiunto: “Seduto qui oggi, è ...