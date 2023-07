Gaeta Vasto incendio in località “Le vignole” | lambite abitazioni e deposito dell’Eni VIDEO

Chiudete gli occhi e provate a immaginare la sensazione di libertà che solo undeserto può dare. Subito dopo mescolateci il senso di infinito e di serenità che sono ...la costa di Cabo de......interessante portare alla popolazione di Zuccarello i dati di una loro antenata' commentache ...entrambi rami dell'antico casato nobiliare ( il capostipite della dinastia fu Enrico del, ...Lo scontro con la loro ex alleata, ormai capitale di unimpero nel Mediterraneo, fu ... Sorrento e da due delle future cosiddette "repubbliche marinare":e Amalfi. 'Ovviamente per l'Italia ...

Vasto incendio sulla montagna di Gaeta: a fuoco 30 ettari di macchia mediterranea LatinaToday

E' decisamene vasto il fronte dell'incendio che sta devastando Monte Ercole, a Gaeta. La paura è che le fiamme possano in qualche modo raggiungere le abitazioni ...GAETA – “Se per il porto commerciale di Gaeta non sono state presentate proposte di finanziamento nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza è perché le richieste sono state chiuse 44 gio ...