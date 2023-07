Fuori dalla Via della Seta | Dezenski Fdd commenta l’Italia nel Blue Dot Network

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023) Gli Stati Uniti hanno “accolto con favore” l’intenzione di Roma di entrare nel comitato direttivo diDot, un meccanismo lanciato nel 2019 per promuovere standard elevati negli investimenti pubblico-privati infrastrutturali nel mondo, anche nei Paesi in via di sviluppo. Tradotto: per fronteggiare l’espansionismo cinese. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, diffusa al termine del loro incontro di giovedì alla Casa Bianca. A maggio Stati Uniti, Giappone, Australia e Regno Unito hanno dato il benvenuto alla Spagna nel comitato direttivo diDot. La certificazione “garantisce che le infrastrutture soddisfino gli standard fiscali, sociali, ambientali e di governance a beneficio di tutti gli ...