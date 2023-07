Funicolare di Chiaia | aggiudicata la gara | ecco quando riaprirà al pubblico

Leggi su 2anews

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo la verifica di tutti i requisiti amministrativi, è stata affidata in via definitiva larelativa ai lavori delladi. Larelativa ai lavori delladiè stata affidata in via definitiva alla ditta Graffer spa di Brescia, leader nei sistemi di trasporto impianti a fune, dopo la verifica