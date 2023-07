Frosinone-Salernitana | pareggio in amichevole

In programma oggi, tra le altre squadre di Serie A impegnate anche Cagliari, Verona, Genoa, Napoli e ...La partitadi Sabato 29 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club- Sabato 29 ...Appuntamenti anche per Atalanta, Cagliari, Empoli,, Genoa, Udinese e Verona. Il quadro completo con risultati e programma di tutti gli appuntamenti estivi in vista della ...

Calcio - Sabato amichevole da serie A, Frosinone - Salernitana in diretta su Teleuniverso Teleuniverso

Finisce 1-1 l'amichevole allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana. I granata, in formazione largamente rimaneggiata soprattutto nella ripresa, sono andati sotto a 5 minuti dalla fine in virtù della ret ...Regna l'equilibrio allo Stirpe tra due formazioni che si giocheranno la prossima Serie A. La Salernitana raggiunge il Frosinone in extremis.