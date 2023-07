Frosinone | Di Francesco | «Presto arriveranno dei rinforzi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, sul calciomercato. Tutti i dettagli in merito Eusebio Diha parlato deldopo il pareggio in amichevole contro la Salernitana. PAROLE– «Ho fatto i complimenti ai ragazzi per prestazione e atteggiamento. Volevo mettessero in campo ciò che abbiamo provato in questi giorni, il gol è un’azione bellissima. Per mezz’ora ho visto coraggio, abbiamo creato grandi difficoltà alla Salernitana. Non possiamo essere al top perchè abbiamo fatto due allenamenti al giorno per una settimana, vedere questa prova mi dà fiducia. Quanto al mercato, il direttore sa che dobbiamo intervenire in tanti reparti. Le coppie sono essenziali per essere competitivi in A. Ma in questo momento sono orgoglioso di chi ho a disposizione. Di mercato non voglio parlare e mi ...