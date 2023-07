Frittelle di zucchine e melanzane alla birra! Sono il top

Leggi su donnaup

(Di sabato 29 luglio 2023) Una cottura che riesce a rendere stuzzicante e irresistibile qualsiasi pietanza è senza ombra di dubbio la frittura. Con la frittura qualsiasi alimento diventa ancora più buono e allo stesso tempo rende invitante anche una pietanza che solitamente non ti piace. Proprio per questo motivo qui di seguito potrai scoprire la ricetta di alcuneche faranno venire l’acquolina in bocca a te e a tutti i tuoi commensali. Una ricetta che piacerà a grandi e piccini, senza alcuna distinzione, è quella delledibirra. Questefacilissime da realizzare eperfette da servire sia a pranzo che a cena. Inoltre puoi servirle ai tuoi ospiti come stuzzicante aperitivo. Sul palato queste ...