Fratelli d’Italia chiede una Commissione d’inchiesta su Tridico e Reddito di Cittadinanza Conte | «Bullismo istituzionale»

(Di sabato 29 luglio 2023) «Ildi, nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all’erario». Con queste parole il presidente dei deputati diTommaso Foti annuncia la proposta di unadi inchiesta sul lavoro svolto da Pasquale, quando era a capo dell’Inps. «Il gruppo parlamentare di– evidenzia – ritiene sempre più necessaria la costituzione di unaparlamentare di inchiesta, limitando la responsabilità aper non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti». La proposta ...

