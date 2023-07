Fratelli d' Italia | assalto ai poveri | commissione d' inchiesta sul reddito di cittadinanza

... le parole di Maurizio Fugatti a margine della presentazione del suo libro sulla trovata unità cond'sulla sua candidatura a presidente per le elezioni di ottobre in Trentino.Lo ha detto il presidente dei deputati did'Tommaso Foti. 'Il gruppo parlamentare did'- evidenzia - ritiene sempre più necessaria la costituzione di una commissione ...L'attacco di Foti: non ha consapevolmente attivato i ...

AGI/Vista - "L'accordo è positivo perché così abbiamo la coalizione con la quale avevamo vinto nel 2018", le parole di Maurizio Fugatti a margine della presentazione del suo libro sulla trovata unità ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...