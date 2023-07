Francia | polizia aggredisce cittadini in protesta | video

Svizzera,, Germania e Belgio, col cellulare che squilla per ogni frontiera attraversata. L'... limiti che da 100 km/h passano a 80 e 60 in un lampo, con pattuglia dellapronta a ...... Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), Fiamme Azzurre (Corpo diPenitenziaria) Fiamme Rosse (... A livello europeo molto forte è la presenza in Germania ema anche Austria e Paesi dell'Est, ...Ieri sera, con l'ausilio dellalocale di Albenga, è stato sanzionato un ristoratore ingauno ...per la Chiesa e il mondo cattolico per il grave atto di terrorismo che si è verificato in. ...

Francia, caso Hedi: la polizia è al di sopra della legge PRESSENZA – International News Agency

Africa (Internazionale) Il nuovo uomo forte del Niger, il generale Tchiani, conferma gli impegni internazionali, poi accusa Parigi di violare la sospensione dei voli. Il presidente deposto Bazoum rima ...La Francia porta ancora le cicatrici di oltre cinque notti di feroci disordini scatenati dall'uccisione di Nahel, un ragazzo di 17 anni di origine algerina. Monica Pinna ha cercato di capire i motivi ...