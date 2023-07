Francesca Matacena sul podio del concorso “Stromboli – l’isola dei poeti”

(Di sabato 29 luglio 2023) È soddisfatta, poetessa napoletana di Fuorigrotta, che porta avanti la passione per la scritturaca, raggiungendo ottimi risultati, seppur tra mille difficoltà.è fresca di premiazione, avendo ottenuto il secondo posto, su oltre duemila partecipanti, alla prima edizione deldi poesia “dei” ed è entusiasta per il risultato conquistato. «Sono emozionata – confida lasciando trapelare la sua soddisfazione, raccontandoci un po’ di sé e del brutto periodo che ha vissuto e che l’ha obbligata a reinventarsi. «Purtroppo ho problemi fisici, dovuti ad una emorragia cerebrale. Sono passati tre anni e, pur avendo recuperato parte della mia autonomia, ho perso tanto… – prosegue nel breve racconto ...

La prima edizione del concorso di poesia “Stromboli – l’isola dei poeti”, iniziativa ideata dal maestro Giuseppe Aletti, dedicata all’isola più selvaggia delle Eolie per il vivere essenziale a contatt ...