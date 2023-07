FOTO | Rey Mysterio incoraggia Escobar in vista del match con Theory

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 luglio 2023) Reyè un vero veterano nel mondo del wrestling professionistico e la sua influenza nel settore è innegabile. Ha anche subito numerosi infortuni durante la sua carriera e questo include quello occorso a Smackdown ieri sera. A tal proposito, sembra cheabbia rotto il silenzio dopo quanto accaduto. SmackDown ha ospitato le finali del torneo per il titolo degli Stati Uniti questa settimana, che ha visto Reyconfrontarsi con Santos, membro del LWO, in un. Sfortunatamente, Reyha subito un reale infortunio durante il, dopo chelo ha colpito con una Suicide Dive. Ciò ha portato l’arbitro Jessika Carr a dichiarare che non era più in grado di competere e ad assegnare a ...