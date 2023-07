Forza Italia si dissocia dal sindaco Festa | nessuna alleanza possibile

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento cittadino diad Avellino, rappresentato dall’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle recenti affermazioni dei moderati. In modo inequivocabile, il partito si distanzia da ognicon ilGianluca. “Desideriamo chiarire la posizione diriguardo alle dichiarazioni dei moderati e all’eventualità di un’ipotesi dicon il”, ha affermato l’avvocato Vecchione. “Tali legami e forze di potere sono estranei ai nostri principi e valori. Noi crediamo in una politica trasparente, onesta e centrata sul bene comune, e non intendiamo avvicinarci a ...