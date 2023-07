Formula1 | Verstappen vince la Sprint in Belgio

Maxsi prende anche la Sprint Race di Spa, condizionata ancora una volta dal maltempo. Il pilota olandese ha trionfato al termine di una gara pazza a causa del maltempo, iniziata in regime di ...Max torna in testa Quando si riparte, al giro numero 6,si riprende immediatamente la testa della corsa sul rettilineo del Kemmel, mentre l'altra Red Bull va in difficoltà: in curva 16 ...Ha vinto ancora Max, che con Perez ko ha portato a 118 punti di vantaggio in classifica sul compagno di squadra. Scelta giusta ritardare la sosta La sosta ritardata gli è costata qualche ...

F1 Gp Belgio, Verstappen vola nelle qualifiche ma Leclerc in pole: ecco perché Adnkronos

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto la sprint race del GP del Belgio di Formula 1. Sul podio anche la McLaren di Oscar Piastri e l'Alpine di Pierre Gasly. Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Ca ...Max Verstappen si prende anche la Sprint Race di Spa, condizionata ancora una volta dal maltempo. Il pilota olandese ha trionfato al termine di ...