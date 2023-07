Formula E - Londra incorona Jake Dennis | è campione del mondo

(Di sabato 29 luglio 2023) L'ePrix dihatocomedeldiE 2023. L'inglese della Avalanche Andretti ha tagliato il traguardo al terzo posto e ha approfittato del clamoroso ritiro di Nick Cassidy per celebrare la conquista del titolo con una gara di anticipo. A vincere l'ePrix diè stato Mitch Evans, che ha gestito alla perfezione una corsa che definire caotica sarebbe riduttivo. Disastro della Envision Racing.è riuscito così a mettere le mani sul Mondiale diE, regalando a Michael Andretti la soddisfazione di mettere in bacheca un altro successo importante. Il britannico ha chiuso al terzo posto - poi trasformatosi in secondo, in seguito alla penalità ...

