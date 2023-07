Formula E - Londra incorona Jake Dennis | è campione del mondo

(Di sabato 29 luglio 2023) L'ePrix dihatocomedeldiE 2023. L'inglese della Avalanche Andretti ha tagliato il traguardo al terzo posto e ha approfittato del clamoroso ritiro di Nick Cassidy per celebrare la conquista del titolo con una gara di anticipo. A vincere l'ePrix diè stato Mitch Evans, che ha gestito alla perfezione una corsa che definire caotica sarebbe riduttivo. Disastro della Envision Racing.è riuscito così a mettere le mani sul Mondiale diE, regalando a Michael Andretti la soddisfazione di mettere in bacheca un altro successo importante. Il britannico ha chiuso al terzo posto - poi trasformatosi in secondo, in seguito alla penalità ...

Va a Nick Cassidy l'ultima fatica stagionale del Mondiale di Formula E, la gara - 2 dell'E - Prix di Londra, vinta dal pilota neozelandese che, contestualmente, ha regalato così al suo team Envision Racing il titolo costruttori. Una gara rinviata di oltre un'ora.

In Formula E siamo abituati a vedere le vetture a stretto contatto fra loro. D'altronde, ormai è l'imbrunire a Londra, le 19:00 passate in una giornata piovosa quando si doveva finire di correre mezz'ora prima. LONDRA – Vittoria con titolo per Nick Cassidy, che consegna l'alloro a squadre alla Envision, che impiega il powertrain Jaguar.