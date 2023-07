Formula 1 | Gp Belgio | Verstappen vince la sprint race Per le Ferrari quarto e quinto posto

Frederic Vasseur , team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race del2023 di F1, chiusa da Sainz e Leclerc rispettivamente al 4° e 5° posto: ' Purtroppo abbiamo perso delle posizioni per il traffico ai box e non siamo riusciti a recuperare in pista. Tuttavia ...Queste le dichiarazioni del pilota Ferrari Carlos Sainz al termine della Sprint Race del Gp del, chiusa al quarto posto. In merito alla sicurezza in pit lane, il ferrarista ha aggiunto: '...Non lo considera un 'vero' podio, Oscar Piastri . Eppure, alla sua stagione d'esordio in F1, l'australiano è riuscito a conquistare un secondo posto nella Sprint del GP del, portando inoltre a casa punti preziosi per se stesso e soprattutto per McLaren . 'Sono felicissimo, abbiamo fatto del nostro meglio, - ha dichiarato Piastri, - Noi siamo entrati ai box e poi è ...

F1 GP Belgio, Verstappen vince la gara sprint a Spa Piastri e Gasly sul podio: la classifica aggiornata Sport Fanpage

Sul circuito di Spa-Francorshamps, il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la pole position nella sprint shootout di fine mattina, nel pomeriggio di sabato è risultato primo anche nella gara sp ...Max Verstappen si conferma dominatore assoluto del Mondiale di Formula 1. L'olandese, bicampione del mondo in carica, ha vinto anche la Sprint ...